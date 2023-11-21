Неделя будет возмущённой: Учёный объяснил необычность надвигающихся магнитных бурь

Сергей Богачёв сообщил о необычных магнитных бурях, ожидающихся на этой неделеГлавный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачёв предупреждает, что текущая неделя будет весьма неординарной.
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