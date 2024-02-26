LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

127 подписчиков

Мандарины стали вкуснее мороженого и чизкейка. Соединяем с молоком 1 к 1 и замораживаем.

Мандарины легко могут стать вкуснее привычных мороженого и чизкейка. Для этого мы смешаем дольки мандаринов с молоком в пропорции 1 к 1, а затем заморозим все вместе и уже при подаче присыпаем тертым миндалем и горьким шоколадом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх