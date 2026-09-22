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Рубио: США обеспокоены атаками Киева на суда с американской нефтью и предложат перемирие по энергоинфраструктуре

Рубио: США обеспокоены атаками Киева на суда с американской нефтью и предложат перемирие по энергоинфраструктуре

Администрация США выражает обеспокоенность тем, что в последние месяцы суда, связанные с американскими поставками нефти, неоднократно становились мишенями со стороны Украины.

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