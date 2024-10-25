«Во всем виноват Чубайс»: где сейчас политик и могут ли его вернуть в Россию

Чубайс уехал из России сразу после начала СВО. Фото: news.ru / Global Look Press35,7K прочтений Вчера Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что иностранные государства должны задержать бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса и передать его России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Жога против "Ельцин-Центра": Губернатор Куйвашев вступился за столп либерализма на Урале
- Попытка сбежать в Армению провалилась: Дороги, деньги и взятки. Семейный подряд на миллиарды
- "Я пошла к участковому, а он только руками развел": На юго-востоке Москвы мигранты начали селиться даже в вентиляционных шахтах
Свежие комментарии