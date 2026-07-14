БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 608 подписчиков

«Если бы русские в тот день не ударили по Киеву ракетой, Линдси Грэм был бы жив»

«Если бы русские в тот день не ударили по Киеву ракетой, Линдси Грэм был бы жив»

Украинские паблики выдвинули свою версию неожиданной смерти американского сенатора Радомир Маркуш Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press ВС РФ продолжают систематическое уничтожение бандеровских тыловых объектов, работающих в интересах ВСУ, тогда как официалы Повiтряних сил продвигают «переможную» повестку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Traveller
&quot;Грибочков поел. Представился&quot;. (с)
Ответить
1 м.
Вячеслав Денисов
Бедняга обосрался! Когда на себе прочувствовал то, чем он все время грозил России!
Ответить
1 м.
СБ
Сергей Бунцов
Сказалась постоянная ненависть.
Ответить
4 н.