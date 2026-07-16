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В МИСИС создали новый метод производства порошков из металла для 3D-печати

В МИСИС создали новый метод производства порошков из металла для 3D-печати

Более простой и экономичный метод производства порошков высокоэнтропийных сплавов без использования энергоемких и дорогостоящих технологий разработали специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСИС» (НИТУ МИСИС), 15 июля сообщает пресс-служба вуза.

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