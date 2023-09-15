По прибытии в Комсомольск-на-Амуре глава КНДР дал высокую оценку российской боевой технике, противостоящей оружию НАТО

Поезд с лидером КНДР прибыл на вокзал Комсомольска-на-Амуре. Как уже сообщало «Военное обозрение», поездку Ким Чен Ына в этот город ранее анонсировал российский президент Владимир Путин.
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