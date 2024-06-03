Токаев не захотел приглашать Путина в Астану. Казахстан делает окончательный разворот на Запад

ТС

Таня Соколова

США не может упустить Казахстан, который находится посередине между двумя частями РФ - европейской и азиатской. США может предложить хорошие печеньки, чтоб хоть как то проникнуть в Казахстан. И самое заветное - это военные базы США в Казахстане. Тем более, что Россия подобралась близко к границам США - распространив своё влияние на Кубу, Никарагуа, Венесуэлу .