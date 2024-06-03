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  • Таня Соколова
    США не может упустить Казахстан, который  находится посередине между двумя частями РФ - европейской и азиатской. США ...Токаев не захотел...
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Токаев не захотел приглашать Путина в Астану. Казахстан делает окончательный разворот на Запад

Токаев не захотел приглашать Путина в Астану. Казахстан делает окончательный разворот на Запад

Интересная жизнь с Vera Star На днях завершился визит Владимира Путина в Ташкент, куда российского президента на личную встречу пригласил узбекский лидер Шавкат Мирзиёев.

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Комментарии
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Игорь Василевский
В России в русских школах учатся ВСЕ!!! Не надо ля-ля!
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22 мин.
ilja_jant И
автор, не кОленым, а кАленым железом
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2 мин.
ТС
Таня Соколова
США не может упустить Казахстан, который  находится посередине между двумя частями РФ - европейской и азиатской. США может предложить хорошие печеньки, чтоб хоть как то проникнуть в Казахстан. И самое заветное - это военные базы США в Казахстане. Тем более, что Россия подобралась близко к границам США - распространив своё влияние на Кубу, Никарагуа, Венесуэлу .
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25 сек.

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