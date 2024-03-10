Патриарх Кирилл рассказал, как блины влияют на спасение души

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал совет верующим, как правильно праздновать Масленицу.Согласно разъяснению Патриарха, верующим не стоит отказываться от тех замечательных традиций веселья и радости, которые сопровождают масленичную неделю.
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