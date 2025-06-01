RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 534 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерия
    Нужно  адекватно ответить на территории США! Или нам слабо? Мы ведь гуманисты , нам всех все время жалко!CNN: глава Пентаг...
  • Игорь Васиков
    Все они прекрасно всё знали и сами планировали.CNN: глава Пентаг...
  • Владимир Фурцев
    Умеров "крымский татарин"- никакой он не татарин- нет такой национальности, это турок и этим всё сказано. Российские ...РИА Новости: Умер...

Минобороны: потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили 1 440 военных

Минобороны: потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили 1 440 военных

Общие потери боевиков ВСУ в зоне СВО за сутки составили 1 440 военных, сообщили в Минобороны России. Как следует из сводки ведомства, в зоне действия группировки войск «Север» противник потерял более 200 боевиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх