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Измены и стоящий на сцене гроб. Почему радистка Кэт Екатерина Градова бросила Андрея Миронова и кино

Измены и стоящий на сцене гроб. Почему радистка Кэт Екатерина Градова бросила Андрея Миронова и кино

Роль в спектакле «Таланты и поклонники» прославила артистку среди театралов, ну а образ радистки Кэт из «Семнадцати мгновений весны» принес звезде народную любовь.

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