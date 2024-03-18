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Нетаньяху обвинил Запад в потере совести из-за отказа в защите от ХАМАС

Нетаньяху обвинил Запад в потере совести из-за отказа в защите от ХАМАС

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил страны Запада в потере совести после призывов провести выборы в стране и «ложных обвинений» в адрес армии, правительства и руководства Израиля со стороны ряда политиков, пишет Financial Times.

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