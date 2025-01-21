Полюбили однушки и студии. Какие квартиры покупали в Барнауле и сколько они стоили?

Эксперты проанализировали рынок недвижимости в городе за 2024 год После завершения 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки на новостройки часть потенциальных покупателей первичного жилья в Барнауле перешла на вторичный рынок, сообщает "Авито".