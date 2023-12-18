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Росандич о праздновании бронзы ОИ-2022 в Словакии: «Ниже нуля было – даже пиво замерзало! Не лучшее время – февраль, холодно. Но это воспоминания на всю жизнь»

«Празднования бронзы ОИ-2022 были безумными? Самое забавное, что до этого момента в Словакии были ограничения из-за ковида, и их сняли в тот день, когда мы вернулись из Китая.

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