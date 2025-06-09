Антилопа гну: описание и среда обитания

Кто такая антилопа гну Как выглядит Где обитает Чем питается Образ жизни Сколько антилоп гну осталось Кто такая антилопа гну Фото: EcoPrint/Shutterstock/FOTODOM Эти животные общаются с помощью громкого, отрывистого, хриплого звука, напоминающего грубое хрюканье или мычание — «гну-у-у!».
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