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Телеканал «Моя Планета»

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Антилопа гну: описание и среда обитания

Антилопа гну: описание и среда обитания

Кто такая антилопа гну Как выглядит Где обитает Чем питается Образ жизни Сколько антилоп гну осталось Кто такая антилопа гну Фото: EcoPrint/Shutterstock/FOTODOM Эти животные общаются с помощью громкого, отрывистого, хриплого звука, напоминающего грубое хрюканье или мычание — «гну-у-у!».

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