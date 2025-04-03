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Курские новости

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На Курском направлении скрытую бронетехнику ВСУ разнесли ракетами вертолеты ВКС

На Курском направлении скрытую бронетехнику ВСУ разнесли ракетами вертолеты ВКС

На Курском направлении поработали летчики группы ударных вертолетов Воздушно-космических сил (ВКС). По выявленным целям ударили ракетами и уничтожили замаскированную бронетехнику ВСУ, заявили в Минобороны РФ, показав кадры работы вертолетной группы.

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