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Мировое обозрение

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  • ВАРЯГ РУС
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Счётная палата США: более 70% истребителей F-35 небоеспособны!

Счётная палата США: более 70% истребителей F-35 небоеспособны!

Консервативное американское издание The Epoch Times опубликовало статью 70 Percent or More of F-35s May Not Be Combat Capable («70 и более процентов F-35 могут быть небоеспособными»), в которой, со ссылкой на отчёт Счетной палаты США (GAO) за 2023 год, обвиняет Пентагон в сокрытии реальных данных о боеспособности боевой авиации страны.

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