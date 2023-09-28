Владимир Ефимов: Доля инвестиций Москвы на развитие составляет 38%

В настоящее время объем инвестиций, которые делает Москва, составляет 38% от общегородского бюджета. Об этом в ходе выступления на Московском финансовом форуме сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии