Владимир Ефимов: Доля инвестиций Москвы на развитие составляет 38%

В настоящее время объем инвестиций, которые делает Москва, составляет 38% от общегородского бюджета. Об этом в ходе выступления на Московском финансовом форуме сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.