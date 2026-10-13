В Смоленской области возбудили уголовное дело о даче взятки в 45 тысяч рублей сотруднику полиции

В Гагарине 45-летнего иностранного гражданина обвиняют в попытке подкупа сотрудника полиции. Мужчина предложил 45 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, передает региональный СУ СК.
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