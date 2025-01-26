Прошивка стареньких телефонов

﻿﻿Я давно не писал статей о Пикачу. Работы много, но в основном текучка - ничего интересного). Для разнообразия вместо того, чтобы полностью забросить страницу, я решил выложить некоторые ремонты, которые на данный момент не актуальны, а именно программный ремонт старых телефонов.