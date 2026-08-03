Евгений Поддубный объяснил мотивацию выдвижения от «Единой России» в Госдуму

Герой России Евгений Поддубный, представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Государственную думу, дал интервью Владимиру Соловьеву для ИС «Вести», в котором разъяснил причины своего участия в предстоящих выборах.
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