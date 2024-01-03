РУССКИЕ "РАЗДЕЛИ" ЗЕЛЕНСКОГО И ЕГО ГЕНЕРАЛОВ. ТРЕМЯ РАКЕТАМИ

не дороговато ли?

Erl Schweizer

Глава 1. Основы конституционного строя. Статья 29 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.