Русские ракеты уничтожили цеха компании, которая производила тактическое снаряжение, а также одежду, обувь и другие военные аксессуары.
РУССКИЕ "РАЗДЕЛИ" ЗЕЛЕНСКОГО И ЕГО ГЕНЕРАЛОВ. ТРЕМЯ РАКЕТАМИ
Комментарии
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sss
не дороговато ли?
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21 час.
Erl Schweizer
Глава 1. Основы конституционного строя. Статья 29 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
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18 час.
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