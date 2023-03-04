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Братья Бо бежали гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место, несмотря на положительные тесты на коронавирус

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бо сдали положительные тесты на коронавирус перед гонкой преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место.

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