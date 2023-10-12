На Украине на экс-советника офиса Зеленского Арестовича завели уголовное дело

Депутат украинской Верховной Рады Инна Совсун заявила, что против экс-советника офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Алексея Арестовича (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) возбуждено уголовное дело по статье «распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости».
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