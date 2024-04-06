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США-1941 — "Будет выигрывать Германия - поможем России, Россия - поможем Германии"

США-1941 — "Будет выигрывать Германия - поможем России, Россия - поможем Германии"

Вот отсюда эта знаменитая т.н. "дорожная карта" американцев во Второй мировой войне. Страна-победитель выбирала, кого она победитГарри Трумэн, американский сенатор в 1941, впоследствии президент США: "Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России, если будет выигрывать Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они как можно больше убивают друг друга, хотя мне не хочется ни при каких условиях видеть Гитлера в победителях".

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