Павел Гамов: «Каждый может быть ученым»

Окончание. Начало здесь Его раннее детство прошло в Советском Союзе. Игрушки для мальчиков были тогда исключительно инженерного характера: конструкторы либо наборы, позволяющие что-то проектировать на простом уровне.
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