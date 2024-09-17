Анастасия Волочкова прикрывшись веником, залезла на забор

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  • Вениамин
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Балерина Анастасия Волочкова поделилась серией откровенных фотографий после посещения бани. В свои 48 лет заслуженная артистка России активно выступает с собственным шоу «Одержимость» и старается качественно отдыхать между репетициями.

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