Анастасия Волочкова прикрывшись веником, залезла на забор

Балерина Анастасия Волочкова поделилась серией откровенных фотографий после посещения бани. В свои 48 лет заслуженная артистка России активно выступает с собственным шоу «Одержимость» и старается качественно отдыхать между репетициями.
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