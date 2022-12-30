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«Биатлонная сборная России – это не частная лавочка! И кто этого не понимает – мы популярно объясним!» Губерниев о должности главного тренера

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о должности главного тренера сборной России по биатлону. Ранее сообщалось, что пост займет Павел Ростовцев.

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