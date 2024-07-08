Киноляп в романтической комедии «Служебный роман обнаружили зрители

В любимой кинокомедии зрители заметили несуразный киноляп.Что-то не то происходит с руками у секретарши Верочки в кинокомедии «Служебный роман» - к такому выводу пришли зрители, обнаружившие забавный киноляп.
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