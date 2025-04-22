Группировка "Днепр" организовала сеть воздушного наблюдения для защиты от беспилотников ВСУ. Благодаря круглосуточному дежурству с ПЗРК "Верба" русские военные успешно ликвидируют беспилотные и летательные аппараты противника в ходе СВО.
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