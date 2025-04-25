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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Окулов должен был перейти в «Автомобилист» из ЦСКА. «Авангард» перехватил форварда в последний момент («Матч ТВ»)

Нынешний сезон форвард начал в ЦСКА и набрал 16 (5+11) очков в 36 матчах, затем армейцы его обменяли.

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