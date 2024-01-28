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Байден назвал Трампа «действующим президентом»

Байден назвал Трампа «действующим президентом»

Ранее Байден уже называл Трампа "профессором", вместо "предшественника".фото: twitter.com/POTUS--> Президент США Джо Байден снова назвал своего предшественника Дональда Трампа «действующим» американским лидером.

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