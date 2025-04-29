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Царьград

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Австралийского теннисиста Макса Перселла отстранили за допинг до 2026 года

Австралийского теннисиста Макса Перселла отстранили за допинг до 2026 года

Организация ITIA объявила об отстранении австралийца Макса Перселла до июня 2026 года за нарушение допинговых правил.

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