Как правообладатели борются с секонд-хендами, торгующими брендовой одеждой

Многие торгуют "на свой страх и риск", однако некоторые все же предпочитают работать легально Крупный американский производитель одежды Levi’s отсудил 20 тысяч рублей у московского секонд-хенда за продажу своих джинсов.
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