В Северо-Восточном округе Москвы появится новый мост

СВАО – один из самых густонаселенных округов Москвы Председатель Москомархитектуры Княжевская Юлиана Владимировна На северо-востоке Москвы между Южное Медведково, Бабушкинский и Свиблово будет построен новый мост и реконструирован участок улицы.
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