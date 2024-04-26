В Северо-Восточном округе Москвы появится новый мост

СВАО – один из самых густонаселенных округов Москвы Председатель Москомархитектуры Княжевская Юлиана Владимировна На северо-востоке Москвы между Южное Медведково, Бабушкинский и Свиблово будет построен новый мост и реконструирован участок улицы.