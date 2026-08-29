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Журнал «Профиль»

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ВС РФ поразили предприятие по сборке морских дронов в Киеве и терминал в порту Николаев

Удары наносились в течение 29 августа по предприятиям военной промышленности и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России в субботу, 29 августа 2026 года.

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