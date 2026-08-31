Врач Чиркова: столешница должна быть на уровне солнечного сплетения школьника

Для того чтобы обезопасить ребенка от близорукости, сколиоза и чрезмерной усталости, важно правильно организовать его рабочее место, за которым он на протяжении всего года выполняет домашние задания.
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