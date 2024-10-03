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Задержания глав диаспор: «Тут любой комментарий будет лишним и испортит впечатление от новости»

Задержания глав диаспор: «Тут любой комментарий будет лишним и испортит впечатление от новости»

"В Иркутске оперативники задержали руководителей этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции.

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Комментарии
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Вадим Филин
Все диаспоры должны быть признаны организованными преступными группировками и запрещены на территории РФ.
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