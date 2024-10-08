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В России выросло производство шампанского

По итогам девяти месяцев производство шампанского в России выросло на 27,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составило 11,15 млн декалитров (дал), производство виноградных вин возросло на 8%, до 24 млн дал.

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