В России выросло производство шампанского

По итогам девяти месяцев производство шампанского в России выросло на 27,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составило 11,15 млн декалитров (дал), производство виноградных вин возросло на 8%, до 24 млн дал.
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