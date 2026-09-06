Мексика: Неподтвержденное количество людей было убито и около 30 человек получили ранения в Санта-Мария-Канчесда, муниципалитет Темаскальсинго, штат Мехико, по состоянию на поздний вечер 5 сентября в результате взрыва фейерверка во время религиозных праздников.