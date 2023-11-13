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Мировое обозрение

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Санкции помогут Nikon развернуться на китайском рынке оборудования для выпуска чипов

Санкции помогут Nikon развернуться на китайском рынке оборудования для выпуска чипов

Конкурентный рынок устроен так, что если одни компании в определённых условиях проигрывают, то другие предсказуемо выигрывают, и ситуация с санкциями против полупроводниковой промышленности Китая не является исключением.

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