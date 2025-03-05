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Над четырьмя регионами России за ночь сбили восемь БПЛА

Над четырьмя регионами России за ночь сбили восемь БПЛА

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: три дрона — над территорией Белгородской области, три — над территорией Республики Крым и по одному БПЛА над территориями Курской и Брянской областей.

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