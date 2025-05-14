Т образная сварка труб своими руками

Если неожиданно в домашнем хозяйстве или на производстве возникла срочная потребность соединить трубы одного диаметра Т-образным способом, то можно воспользоваться очень простым методом, и для этого не потребуются большие затраты, много времени и высокая квалификация.
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