Политолог предупредил, что члены нацбатов могут устроить переворот на Украине

МОСКВА, 14 октября, ФедералПресс. Военизированные националистические формирования являются единственной силой на Украине, которая в состоянии устроить госпереворот и отстранить Владимира Зеленского от власти.
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