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Новости Тамбова

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Жителям 12 улиц Тамбова 20 февраля отключат электричество

Жителям 12 улиц Тамбова 20 февраля отключат электричество

Жителям областного центра сегодня, 20 февраля, на несколько часов отключат электричество. В связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

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