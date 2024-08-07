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Добрый Мир

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"У нее нет шансов". Австрийский полковник вынес Украине жесткий приговор. Почему он не верит в "победу Киева"?

"У нее нет шансов". Австрийский полковник вынес Украине жесткий приговор. Почему он не верит в "победу Киева"?

© РИА Новости Станислав Красильников Вчера 1,8K прочитали В войне на истощение можно выиграть только благодаря хорошим союзникам, заявил в интервью Defence news полковник Маркус Райзнер.

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