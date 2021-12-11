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Байден подписал инициативу, позволяющую Конгрессу утвердить повышение лимита госдолга

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу подписал одобренную ранее обеими палатами Конгресса инициативу, благодаря которой законодатели в ближайшее время смогут утвердить повышение потолка госдолга по упрощенной процедуре.

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