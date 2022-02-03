Царьград

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Топ-10 мест Подмосковья для катания на снегоходах

Топ-10 мест Подмосковья для катания на снегоходах

Снегопады принесли в регион не только проблемы, но и возможность насладиться зимними забавами Катание на снегоходе – один из лучших вариантов зимнего спортивного отдыха, который позволяет получить заряд адреналина и полюбоваться зимними пейзажами.

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