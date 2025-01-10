Вопросы к местным властям: жители Лос-Анджелеса ищут виновных в разрушительных пожарах

Масштабные пожары в Калифорнии уже назвали самыми разрушительными в истории штата. Катастрофа затронула элитные районы Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс и Голливудские холмы — столицу американской киноиндустрии и шоу-бизнеса.
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