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Вопросы к местным властям: жители Лос-Анджелеса ищут виновных в разрушительных пожарах

Вопросы к местным властям: жители Лос-Анджелеса ищут виновных в разрушительных пожарах

Масштабные пожары в Калифорнии уже назвали самыми разрушительными в истории штата. Катастрофа затронула элитные районы Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс и Голливудские холмы — столицу американской киноиндустрии и шоу-бизнеса.

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