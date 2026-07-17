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Происшествия

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Оперативники ликвидировали в Ивановской области подпольный цех по производству алкоголя

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение деятельности по производству и распространению на территории региона спиртосодержащей продукции.

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